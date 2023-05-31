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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

Aç ayı bir fırının garajına girdi. Ayıyı gören çalışanlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 15:41
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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

ABD'nin New England bölgesindeki Connecticut eyaletinde aç bir ayı, Connecticut Fırını'nın garajına girdi.

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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

Garajdan 60 küçük kekin bulunduğu tepsiyi otoparka çıkartarak yiyen ayıyı gören çalışanlar korku dolu anlar yaşadı.

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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

Fırın çalışanı Maureen Williams, ayıyı korkutmak için bağırdığını fakat ayının 3 kez geri geldiğini söyledi.

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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

Çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde ayının kekleri bitirdikten sonra uzaklaşarak kaybolduğu görülürken, ayının araba kornasından korkarak uzaklaştığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

Eyalet Enerji ve Çevre Koruma Dairesi, Connecticut'ta bin ila bin 200 arasında kara ayısı olduğunu ve ayıların geçen yıl eyaletin 169'unda, kasaba ve şehirlerin ise 158'inde görüldüğünü aktardı.