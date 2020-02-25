Dünyanın en ilginç gelenekleri... Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki...

Doğum ve bebekle ilgili birtakım uygulamalar, her kültürde coşkuyla karşılanan, çeşitli şekillerde kutlanan ve kutsanan gelenekler haline geldi. Örneğin bebeği kucağa alıştırmada dünyada başı çeken halk, Bali Adası sakinleri. Öyle ki, onlarda bebek, 6 aylık olana kadar zeminle temas etmemeli çünkü bebeklerin tanrı olarak doğduğuna inanıyorlar. Altıncı ayını doldurduğunda ise dünyalı olmaya ve dünyada kalmaya karar verdiğine kanaat getirip bebeğe büyük bir "ayak basma töreni" yapıyorlar.

Doğumla ilgili bir başka milletin geleneği de Hindistan'da görülür. Solapur kenti yerlileri 9 ila 11 aylık bebeklerini yüksek bir tapınaktan aşağı atıyorlar. Solapurlular önce Baba Şeyh Umar Saheb Dargah türbesinde dua ediyor. Ardından da aşağıda gerilmiş çarşafın üzerine yaklaşık 15 metre yükseklikten bebeklerini bırakıyorlar. Bunun bebeği güçlendirdiği ve ona şans getirdiğine inanıyorlar. Buna benzer bir gelenek de Japonlarda karşımıza çıkıyor. Her yıl yapılan "Nakizuma" isimli festivalde, bebekler sumo güreşçilerinin kucağına veriliyor ve ağlamaları bekleniyor. Yüksek sesle ağlayan bebeklerin sağlıklı büyüyeceğine ve ilerde ağlamayacağına inanılıyor.