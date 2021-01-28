Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'den ilk 10'a giren il

Bir araştırma şirketinin her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesi belli oldu. Listenin zirvesinde, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken Türkiye'den bir il de sekizinci sıraya adını yazdırdı. İşte dünyanın en güvenli şehirleri...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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