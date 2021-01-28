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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'den ilk 10'a giren il Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'den ilk 10'a giren il Bir araştırma şirketinin her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesi belli oldu. Listenin zirvesinde, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken Türkiye'den bir il de sekizinci sıraya adını yazdırdı. İşte dünyanın en güvenli şehirleri... Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:57
Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2020 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.
Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste beşinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye'den Eskişehir ilk 10'da yer alarak en güvenli 8'nci şehir oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2'nci sırada Katar'ın başkenti Doha yer alırken listede son sırada Venezuela'nın başkenti Karakas bulunuyor.
İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 183'ncü sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 263'ncü sırada.
Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84.6 puanla yine zirvede yer alıyor.
En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kent bulunuyor. Listede Güney Afrika'dan turistlerin uğrak noktalarından Johannesburg en tehlikeli şehirler sıralamasında 5'nci sırada yer alırken, Brezilya'dan Rio de Janeiro 10'ncu sırada yer alıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ 1 - Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikler
2 - DOHA, KATAR