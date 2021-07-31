31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Dünyanın ciğerleri yanıyor: 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev!
Son dakika haberi: Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede devam eden orman yangınları, milyonlarca dönümlük alanları küle çevirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu haritasına göre Afrika, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerinde can yakan alevlerle mücadele sürüyor.
Giriş Tarihi: 31.07.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 18:21
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