Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu. Uluslararası haber ajansı Reuters, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan bu fotoğrafları dünyaya servis etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bomboş halini görüntüleyenR euters, Barbaros Bulvarı'na da objektifini çevirdi. İşte tarihe geçecek o kareler...