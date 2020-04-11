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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu. Uluslararası haber ajansı Reuters, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan bu fotoğrafları dünyaya servis etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bomboş halini görüntüleyenR euters, Barbaros Bulvarı'na da objektifini çevirdi. İşte tarihe geçecek o kareler...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 15:07
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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla, nüfusun yaklaşık yüzde 80'i iki günlüğüne evlerine kapandı.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

Uluslararası haber ajansı Reuters, bugün sokağa çıkma yasağı uygulanan 15,5 milyon insanın yaşadığı İstanbul'dan birçok fotoğrafı dünyaya servis etti.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

Foto muhabiri Ümit Bektaş imzalı karelerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi görülüyor.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

Saat 12.35'te geçilen fotoğraflar arasında, Beşiktaş'taki bomboş Barbaros Bulvarı da yer alıyor.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Reuters geçti: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'dan tarihe geçecek kareler...

Reuters ve AP, hafta boyunca İstanbul ve Diyarbakır'dan başka fotoğraflar da servis etti.