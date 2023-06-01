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Dünya Başkan Erdoğan'ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından şimdi dünya yeni şekillenecek kabineyi merak ediyor. Uluslararası ajanslar Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağı sorusunu sorarken, olası isimleri değerlendirdi. Şu an için dünyanın gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için açıklanması muhtemel olan iki tarihte.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:17
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Dünya Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu pazar günü sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Dünya ise günlerdir bu tarihi zaferi konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açık ara farkla kazandığını istemeye istemeye kabul eden Batı medyasının ise şu anki gündemi yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi oldu.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Reuters, yayımladığı bir haberinde yeni kabinenin Mehmet Şimşek'i içermesinin neredeyse kesin olduğundan bahsetti. Haberde Şimşek'in maliye bakanı ya da ekonomiden sorumlu bir kişi olabileceğinin altı çizildi.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Nitekim yerel basında dolaşan haberlere göre de Başkan Erdoğan, Şimşek ile ekonomide yol haritasını görüşmüş durumda. Bu nedenle eski Maliye Bakanı Şimşek'in ekonomide etkin olması bekleniyor.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Reuters da Şimşek'in yıllarca ekonomi alanında hizmek verdiğini ifade ederek "Görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından büyük saygı görüyordu. Şimdi de gelirse kilit bir rol oynayacak" dedi.