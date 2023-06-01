Dünya Başkan Erdoğan'ın kararını bekliyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından şimdi dünya yeni şekillenecek kabineyi merak ediyor. Uluslararası ajanslar Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağı sorusunu sorarken, olası isimleri değerlendirdi. Şu an için dünyanın gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için açıklanması muhtemel olan iki tarihte.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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