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Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı! 

Ortaçağ'da Eflak Bölgesi'nin hükümdarı olarak tanınan Vlad Tepeş, tarihe "Kazıklı Voyvoda" olarak geçmiştir ve ilerleyen yıllarda Bram Stoker'ın "Drakula" adlı romanına ilham kaynağı olmuştur. Vlad Tepeş'in vahşi yöntemleri ve düşmanlarına karşı uyguladığı korkunç işkenceler, onun tarihe damga vurmuş bir figür olmasını sağlamıştır. Özellikle, kazıklı ölüm yöntemiyle tanınan Vlad Tepeş'in hikayesi, korku ve merak uyandıran birçok ayrıntıyı barındırmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 12:43
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Dracula’nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda’ya Fatih Sultan Mehmet infazı!

Tarihe "insanlara korku salan hükümdar" olarak geçen Vlad Tepeş, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897'de kaleme aldığı "Drakula" adlı gotik kurgu türündeki romanında efsanevi bir vampir olarak tasvir edilmiş ve pek çok popüler kültür öğesine ilham vermiştir. Vlad Tepeş'in tarih sahnesindeki etkisi, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in 1460-1461 yıllarında Voyvoda'ya karşı düzenlediği seferde ortaya çıkmıştır. Bu sefer sırasında, Fatih Sultan Mehmet, Vlad Tepeş'in korkunç işkenceleri sonucu kazığa geçirilmiş insanlarla dolu kilometrelerce uzunluktaki bir yol ile karşılaşmıştır. Bu dehşet verici manzara, Vlad'a ölümünden sonra "Kazıklı Voyvoda" lakabının verilmesinde etkili olmuştur.

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Dracula’nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda’ya Fatih Sultan Mehmet infazı!

KONT VLAD TEPEŞ: KANLI HÜKÜMDARIN HİKAYESİ

Kont Vlad Tepeş, tarih boyunca vahşi yöntemleri ve düşmanlarına karşı uyguladığı korkunç işkencelerle tanınan bir figürdür. Ancak, İtalya'da bulunan Katanya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Vlad Tepeş'in hayatıyla ilgili ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkarmış olabilir.

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Dracula’nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda’ya Fatih Sultan Mehmet infazı!

KANLI GÖZYAŞLARI VE İLGİNÇ ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırmada, Vlad Tepeş'in hükümdarlığı döneminde yazdığı mektuplardan toplanan proteinler ve peptitler incelendi. Bu inceleme sonucunda, 1475 tarihli bir mektupta gözyaşına ilişkin bulgular ortaya çıktı.

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Dracula’nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda’ya Fatih Sultan Mehmet infazı!

Bazı uzmanlara göre, Vlad Tepeş, genetik bir bozukluğa sahip olabilir ve bu nedenle kanlı gözyaşları dökmüş olabilir. Ancak, Virginia Üniversitesi'nde profesör olan Stanley Stepanic, araştırmaya şüpheyle yaklaşarak, tarihsel kayıtlarda Vlad Tepeş'in kanlı gözyaşı döktüğüne dair kesin bir kanıt olmadığını belirtti.

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Dracula’nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda’ya Fatih Sultan Mehmet infazı!

Vlad Tepeş, asıl adıyla Vlad Tepeş, Osmanlı'ya karşı başkaldırmalarıyla bilinen acımasız bir devlet adamıdır. Efsanelerle ünlü Kont Drakula ile aynı kişi olup olmadığı ise hâlâ kesinlik taşımamaktadır.