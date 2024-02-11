11 Şubat 2024, Pazar
Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
Ortaçağ'da Eflak Bölgesi'nin hükümdarı olarak tanınan Vlad Tepeş, tarihe "Kazıklı Voyvoda" olarak geçmiştir ve ilerleyen yıllarda Bram Stoker'ın "Drakula" adlı romanına ilham kaynağı olmuştur. Vlad Tepeş'in vahşi yöntemleri ve düşmanlarına karşı uyguladığı korkunç işkenceler, onun tarihe damga vurmuş bir figür olmasını sağlamıştır. Özellikle, kazıklı ölüm yöntemiyle tanınan Vlad Tepeş'in hikayesi, korku ve merak uyandıran birçok ayrıntıyı barındırmaktadır.
Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 12:43
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