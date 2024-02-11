Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı! 

Tarihe "insanlara korku salan hükümdar" olarak geçen Vlad Tepeş, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897'de kaleme aldığı "Drakula" adlı gotik kurgu türündeki romanında efsanevi bir vampir olarak tasvir edilmiş ve pek çok popüler kültür öğesine ilham vermiştir. Vlad Tepeş'in tarih sahnesindeki etkisi, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in 1460-1461 yıllarında Voyvoda'ya karşı düzenlediği seferde ortaya çıkmıştır. Bu sefer sırasında, Fatih Sultan Mehmet, Vlad Tepeş'in korkunç işkenceleri sonucu kazığa geçirilmiş insanlarla dolu kilometrelerce uzunluktaki bir yol ile karşılaşmıştır. Bu dehşet verici manzara, Vlad'a ölümünden sonra "Kazıklı Voyvoda" lakabının verilmesinde etkili olmuştur.