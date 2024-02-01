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Haberler Galeri Avrupa'da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor | A Haber isyanın merkezinde

Avrupa'da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor | A Haber isyanın merkezinde

Çiftçilerin ayaklandığı Avrupa'da kaos ve iç savaş halka halka genişliyor. AB'nin tarım politikalarına karşı ayaklanan çiftçiler başta Fransa, İtalya ve Belçika'da olmak üzere büyük protesto gösterilerine imza atıyor. Gece gündüz aralıksız süren protestolarda göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken marketlerde de gıda krizi başlamış durumda. Çiftçiler bin 200 traktörle Avrupa Parlamentosu binasını kuşattı. A Haber muhabirleri Ömer Aydın ve Fatih Özyar sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:41
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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

A HABER EYLEMLERİN ADRESİ BRÜKSEL'DE

A Haber muhabiri Fatih Özyar sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.

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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORLAR

Özyar, "Polis Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gerçekleşmiş olduğu konsey binasına kimseyi yaklaştırmıyor. Ama burada sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçilerin isyanı adım adım Avrupa genelinde de yayılmaya başladı. Gece burada konaklayanlar bile oldu." dedi.

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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor