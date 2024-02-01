01 Şubat 2024, Perşembe
Avrupa'da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor | A Haber isyanın merkezinde
Çiftçilerin ayaklandığı Avrupa'da kaos ve iç savaş halka halka genişliyor. AB'nin tarım politikalarına karşı ayaklanan çiftçiler başta Fransa, İtalya ve Belçika'da olmak üzere büyük protesto gösterilerine imza atıyor. Gece gündüz aralıksız süren protestolarda göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken marketlerde de gıda krizi başlamış durumda. Çiftçiler bin 200 traktörle Avrupa Parlamentosu binasını kuşattı. A Haber muhabirleri Ömer Aydın ve Fatih Özyar sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:41
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