ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor

ABD medyası, Washington yönetiminin yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirdiğini aktardı.

ABD Deniz Enstitüsü'nün (U.S. Naval Institute) yayın organı USNI News, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD donanmasını ve gemi inşa sanayisini güvenilir müttefikleriyle iş birliği yaparak yeniden yapılandırmayı hedefleyen Washington yönetiminin, yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Gemi inşa sektöründen 3 kaynağa dayandırılan haberde, Beyaz Saray ve ABD Donanması'nın açılacak yeni bir ihale için bu üç ülkenin fırkateyn tasarımlarını mercek altına aldığı aktarıldı. Planın, üretim sürecinin tamamen ABD'ye geçmesinden önce iki geminin yabancı tersanelerde inşa edilmesini de kapsayabileceği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN "İSTANBUL SINIFI" FIRKATEYNİ ABD'NİN RADARINDA



Değerlendirmeye alınan tasarımlar arasında Türk tersanelerinde inşa edilen "İstanbul Sınıfı" güdümlü füze fırkateynin yanı sıra Güney Kore tersanelerinde üretilen "Chungnam Sınıfı" fırkateyn ile Japon firması Mitsubishi Heavy Industries'in "FFM Mogami Sınıfı" fırkateynin ihracata yönelik versiyonunun yer aldığı belirtildi.

Kaynaklara göre "İstanbul Sınıfı"nı değerlendirmeye alma kararı, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından geldi. ABD'nin yüz yılı aşkın süredir devam eden yerli üretim savaş gemisi kullanma geleneğine dikkat çekilen haberde, yabancı ülkelerden savaş gemisi tedarik etme hamlesinin ABD açısından bir dönüm noktası olabileceği aktarıldı.