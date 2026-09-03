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ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD medyası, Washington yönetiminin yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirdiğini aktardı.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 1

ABD Deniz Enstitüsü'nün (U.S. Naval Institute) yayın organı USNI News, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD donanmasını ve gemi inşa sanayisini güvenilir müttefikleriyle iş birliği yaparak yeniden yapılandırmayı hedefleyen Washington yönetiminin, yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirmeye aldığı bildirildi.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 2

Gemi inşa sektöründen 3 kaynağa dayandırılan haberde, Beyaz Saray ve ABD Donanması'nın açılacak yeni bir ihale için bu üç ülkenin fırkateyn tasarımlarını mercek altına aldığı aktarıldı. Planın, üretim sürecinin tamamen ABD'ye geçmesinden önce iki geminin yabancı tersanelerde inşa edilmesini de kapsayabileceği belirtildi.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 3

TÜRKİYE'NİN "İSTANBUL SINIFI" FIRKATEYNİ ABD'NİN RADARINDA

Değerlendirmeye alınan tasarımlar arasında Türk tersanelerinde inşa edilen "İstanbul Sınıfı" güdümlü füze fırkateynin yanı sıra Güney Kore tersanelerinde üretilen "Chungnam Sınıfı" fırkateyn ile Japon firması Mitsubishi Heavy Industries'in "FFM Mogami Sınıfı" fırkateynin ihracata yönelik versiyonunun yer aldığı belirtildi.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 4

Kaynaklara göre "İstanbul Sınıfı"nı değerlendirmeye alma kararı, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından geldi. ABD'nin yüz yılı aşkın süredir devam eden yerli üretim savaş gemisi kullanma geleneğine dikkat çekilen haberde, yabancı ülkelerden savaş gemisi tedarik etme hamlesinin ABD açısından bir dönüm noktası olabileceği aktarıldı.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 5

TRUMP BAŞKANLIK MEMORANDUMU İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay ABD Donanması'nın kapasitesini ve ülkenin gemi inşa sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan bir başkanlık memorandumu imzalamıştı.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 6

Memorandum, belirli şartları karşılayan yabancı gemi üreticilerinin, kendi ülkelerindeki tersanelerde ABD Donanması için geçici olarak en fazla 2 gemi inşa edebilmesinin önünü açmıştı.

ABD yüz yılı aşkın geleneğini değiştirebilir: Washington yeni savaş gemisi için Türkiye'nin İstanbul Sınıfı'nı değerlendiriyor 7

Düzenlemeyle ABD'nin mevcut gemi inşa kapasitesindeki açığın kısa vadede giderilmesi ve yabancı şirketlerin yatırım, teknoloji ve deneyimlerinin ABD'deki gemi inşa kapasitesinin geliştirilmesinde kullanılması hedeflenmişti.

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