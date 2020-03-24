Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs her geçen gün kötüye giderek ciddiyetini koruyor. Dünya genelinde 300 binden fazla koronavirüs vakası bulunurken, ölü sayısı da 14 bini geçti. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler olay yarattı. Giriş Tarihi: 24.03.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 07:13
Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünya çapında virüs bulaşan kişi sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Hem ABD hem de Avrupa'da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halka "sosyal mesafeyi koruyun yoksa çok yakında daha katı yasaklar gündeme gelecek" açıklamaları, İngiltere'deki tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.
Gazetelerde İngiltere'deki koronavirüs salgınının ölü sayısının 5 bini aştığı İtalya'nın sadece 14 gün gerisinde olduğu ifade ediliyor ve yapılan tüm 'evde kalın' uyarılarına rağmen halkın parkları, sahilleri doldurduğu vurgulanıyor.
Guardian gazetesi "İngiltere, İtalya benzeri karantina koşullarında yaşamaya başlayabilir" başlığıyla verdiği haberinde, "Haftasonu boyunca parklardan, plajlardan ve pazarlardan gelen fotoğraf ve görüntüler yetkilileri alarma geçirdi.