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14.03.2020

Son dakika: Corona virüsü böyle bulaştırıyorlar! Video

Son dakika: İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyaya hızla yayıldı. Ölüm sayısının azalmasıyla birlikte Çin'de insanlar sokağa çıkmaya başlarken, hastalığı taşıyan bazı kişilerin yaptıkları görenlerin kanını dondurdu.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan Koronavirüs salgını sonrası Çin yönetimi bütün şehri karantina altına almıştı. Ölüm sayısının azalmasıyla birlikte insanlar sokağa çıkmaya başladılar ama Koronavirüs tehlikesi hala devam ediyor.

Görüntülerde çok ürkütücü Koronavirüs hastaları kendi hastalıklarını başkalarına bulaştırmak için akıl almaz şeyler yapıyorlar. Görüntülerde; Market raflarındaki ürünleri hastalık bulaşsın diye yalayan bir adam görünürken diğer görüntüde ise tükürüğünü önünde giden insanların üsütüne ve ellerine doğru savuruyor.

Çin'de yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 11 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 80 bin 824'e ulaştığını bildirdi. Yeni vakalardan 4'ünün, salgının merkezi olduğu düşünülen Vuhan kentinde görüldüğü, diğer 7 vakanın ise Çin'e ülke dışından geldiği belirtildi. Böylelikle Çin'e ülke dışından gelen Covid-19 vakalarının sayısı 95'e ulaştı. Vakalardan 46'sının İran, 32'sinin İtalya ve 5'inin İspanya kaynaklı olduğu aktarıldı.

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