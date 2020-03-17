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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgının Avrupa'da en ağır şekilde görüldüğü İtalya'da, bir hasta yoğun bakım servisinden video paylaştı. Yoğun bakım servisinde yatan hasta herkesi uyardı.

Giriş Tarihi: 17.03.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 11:53
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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakası her geçen gün can almaya devam ediyor.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1809'u bulduğu açıklanmıştı.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

Diğer yandan, yetkililer yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin üst limite ulaştığına dair açıklamalarda yapmıştı.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

İtalyan haber sitesi Corriere Della Sera'da yoğun bakım servisindeki 40 yaşındaki Gianni Zampino'nun çektiği video paylaşıldı.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

"FİLM GİBİ DURUYOR AMA GERÇEK"

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olduğunu belirten Zampino virüsün ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu sıradan bir grip değil, nefes alamıyorum. Bilmediğimiz bir hastalık. Tanıdığım en cesur insanı, babamı öldürdü. Lütfen evde kalın, lütfen. Bu bir oyun değil. Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek" ifadelerini kullandı.