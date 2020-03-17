Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

"FİLM GİBİ DURUYOR AMA GERÇEK"

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olduğunu belirten Zampino virüsün ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu sıradan bir grip değil, nefes alamıyorum. Bilmediğimiz bir hastalık. Tanıdığım en cesur insanı, babamı öldürdü. Lütfen evde kalın, lütfen. Bu bir oyun değil. Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek" ifadelerini kullandı.