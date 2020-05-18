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Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

Çin'e Rusya şoku... Corona virüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 14:52
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Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

Corona virüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı.

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Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

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Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

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Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

Çin, salgının çıkış kaynağı ve sonrasındaki tavrı için soruşturulmasını isteyen Avustralya'yı "sorumsuzca davranmakla" suçlamış ve bunun "salgınla mücadele için yürütülen iş birliğini baltalayacağı" uyarısında bulunmuştu.

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Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

Böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor.