Çin'e büyük şok! Rusya da imzaladı

Çin'e Rusya şoku... Corona virüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı. Corona virüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor. CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti. Çin, salgının çıkış kaynağı ve sonrasındaki tavrı için soruşturulmasını isteyen Avustralya'yı 'sorumsuzca davranmakla' suçlamış ve bunun 'salgınla mücadele için yürütülen iş birliğini baltalayacağı' uyarısında bulunmuştu. Böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor. 'Salgın yayılırken Wuhan'da vaka sayısı 10 gün 41'de kaldı' Çin Hükümeti'nin sağlık konularındaki danışmanı Dr. Zhong Nanşan, Cumartesi günü CNN'e demecinde, salgının başlangıcında yerel yetkililerin vaka sayısı konusunda elindeki bilgileri paylaşmaya yanaşmadığını söyledi.