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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

Çin'den koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili dünyayı umutlandıran flaş açıklama geldi. FazII çalışmaları yani insanların üzerinde aşının denenmeye başladığı duyuruldu. Bu aşamadan sonra son bir aşama kalıyor. Peki bulunan koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar kullanılabilecek mi? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 19:46
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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten etkilene kişi sayısı 9 milyona yaklaştı, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 500 bin sınırında... Dünya koronavirüse çağre alırken aşı çalışmaları hızla sürüyor? Dünyayı umutlandıran haber Çin'den geldi. Aşı çalışmalarında fazII aşamasına geçildiğini duyuran Çin bu aşamada aşıyı çok sayıda insan üzerinde deneyecek. Bu aşamada da başarı sağlanması sonrası gereye tek aşama kalacak.

Peki aşı ne zaman seri üretime geçecek? Aşı yıl sonuna kadar kullanımda olur mu?

İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiğini ve dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini duyurmuştu.

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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

Bilim insanları da vaka sayısının 9 milyona yaklaştığı koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

Ajansların son dakika geçtiği habere göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.

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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

200 KİŞİDE AŞI BAŞARILI OLDU

Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması Mayıs ayından beri devam ediyordu.

Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.