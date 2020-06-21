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Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı
Çin'den koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili dünyayı umutlandıran flaş açıklama geldi. FazII çalışmaları yani insanların üzerinde aşının denenmeye başladığı duyuruldu. Bu aşamadan sonra son bir aşama kalıyor. Peki bulunan koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar kullanılabilecek mi? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.06.2020 19:39Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 19:46