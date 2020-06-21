Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Son aşama kaldı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten etkilene kişi sayısı 9 milyona yaklaştı, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 500 bin sınırında... Dünya koronavirüse çağre alırken aşı çalışmaları hızla sürüyor? Dünyayı umutlandıran haber Çin'den geldi. Aşı çalışmalarında fazII aşamasına geçildiğini duyuran Çin bu aşamada aşıyı çok sayıda insan üzerinde deneyecek. Bu aşamada da başarı sağlanması sonrası gereye tek aşama kalacak.

Peki aşı ne zaman seri üretime geçecek? Aşı yıl sonuna kadar kullanımda olur mu?

İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...