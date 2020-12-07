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Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarından dünyaya yayıldığı düşünülen virüsle ilgili bomba bir iddia daha geldi. 67 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 1 buçuk milyondan fazla kişiyi öldüren koronavirüsün donmuş gıdalarla ülkeye girdiği iddia edildi. Çin, kabusa dönüşen salgının suçunu başka ülkelere atma çabalarına bir yenisini daha ekledi.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:27
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