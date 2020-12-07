07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarından dünyaya yayıldığı düşünülen virüsle ilgili bomba bir iddia daha geldi. 67 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 1 buçuk milyondan fazla kişiyi öldüren koronavirüsün donmuş gıdalarla ülkeye girdiği iddia edildi. Çin, kabusa dönüşen salgının suçunu başka ülkelere atma çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:27
  • 1
  • 22
Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Wuhan'daki hayvan pazarında başlayıp neredeyse her ülkeye yayılan koronavirüs, 67 milyonu aşkın kişiye bulaştı, 1 buçuk milyondan fazla kişinin de ölümüne sebep oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Virüsten en kötü etkilenen ülke olan ABD'de salgın kontrolden çıktı. Ülkede 15 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs, Hindistan'da 9 milyon 700 bin kişiye bulaştı.

  • 3
  • 22
Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Ve şimdiyse Çin'den yine dünyayı sarsan bir iddia geldi. Yüzyılın kabusu koronavirüsün sıfır noktası Çin, kabusa dönüşen salgının suçunu başka ülkere atma çabalarına bir yenisini daha ekledi.

  • 4
  • 22
Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Pekin, koronavirüsün Çin dışında ortaya çıkmış olabileceğini ve Avustralya da dahil olmak üzere ülkelerden dondurulmuş gıda ihracatı yoluyla Wuhan'daki pazara ulaşmış olabileceğini iddia etti.

  • 5
  • 22
Çin durmuyor! Şimdi de o ülkeyi suçladılar

Pazar günü hükümet tarafından kontrol edilen Global Times gazetesinde yayınlanan bir makale, virüsün geçen yıl Huanan hayvan pazarına ithal edildiği fikrinin 'göz ardı edilemeyeceğini' iddia etti.