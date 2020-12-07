Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Son dakika: Rusya'nın geliştirdiği ve ağustos ayında tescillediğini duyurduğu dünyanın ilk tescillenen Covid-19 Sputnik V ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Rus vatandaşların aşıya olan güveni ise neredeyse 'yok' denilecek düzeyde... Aşısıyla ilgili konuşan bir Rus vatandaşı 'Bu aşının fareler üzerinde bile denenmediği anlaşılıyor. O yüzde aşı olmayacağım." diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan Rusya Devlet Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde vatandaşlar için toplu aşılamanın başlaması için onay vermişti. Moskova'da 70 merkezde Covid-19 aşılama işlemlerinin başladığı duyurulmuştu. İşte yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

AA Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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