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Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Son dakika: Rusya'nın geliştirdiği ve ağustos ayında tescillediğini duyurduğu dünyanın ilk tescillenen Covid-19 Sputnik V ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Rus vatandaşların aşıya olan güveni ise neredeyse 'yok' denilecek düzeyde... Aşısıyla ilgili konuşan bir Rus vatandaşı 'Bu aşının fareler üzerinde bile denenmediği anlaşılıyor. O yüzde aşı olmayacağım." diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan Rusya Devlet Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde vatandaşlar için toplu aşılamanın başlaması için onay vermişti. Moskova'da 70 merkezde Covid-19 aşılama işlemlerinin başladığı duyurulmuştu. İşte yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:32
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Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Rus vatandaşları, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) ülkelerinde üretilen "Sputnik V" aşı adayını yaptırmakta kararsız kaldı.

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Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Bazı Ruslar Kovid-19 aşı adayını yaptırmak isterken bazıları ise aşıya güvenmediklerini ve aşılanmak istemediklerini belirtiyor.

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Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Rus vatandaşları, ülkede Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşı adayını ve hafta sonu başlayan toplu aşılama sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

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Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Moskova sakinlerinden Sergey Kapustin, vatandaşların aşı olma konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu, ancak kendisinin aşılanmak istediğini dile getirdi.

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Rusların Sputnik V aşısıyla ilgili flaş iddia: Farelerde bile denenmedi vurulmam!

Kapustin, "Rus hükümeti ve liderimize aşı konusunda tamamen güveniyorum. Herkes bu konuda farklı konuşabilir. Her şey güzel olacak." dedi.