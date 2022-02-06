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Haberler Galeri Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi'nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi'nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Brunei Sultanı Bolkiah'ın kızı Fadzillah Lubabul, bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi. Iraklı El Haşimi ile hayatını birleştiren Fadzillah Lubabul'un kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 14:46
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Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi’nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Brunei Sultanı Bolkiah'ın kızı Fadzillah Lubabul, Iraklı El Haşimi ile bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi’nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Gelinin kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.

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Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi’nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızı ve El Haşimi'nin bir hafta süren görkemli düğün herkesin beğenisi kazandı.

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Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi’nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Sultan Bolkiah'ın kızı Prenses Fadzillah Lubabul, kraliyet sarayı Istana Nurul Iman'da düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünyaevine girdi.

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Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi’nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

ABARTILI TAKILARI DİKKAT ÇEKTİ
Geçen yıl aralık ayında duyurulan düğünde Prenses Fadzillah Lubabul'un çok sayıda kıyafet değiştirmesi ve abartılı takıları da herkesin dikkatini çekti.