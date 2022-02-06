Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul ile Iraklı El Haşimi'nin ihtişamlı düğünü bir hafta sürdü! İşte dünyanın en şanslı erkeği

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Brunei Sultanı Bolkiah'ın kızı Fadzillah Lubabul, bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi. Iraklı El Haşimi ile hayatını birleştiren Fadzillah Lubabul'un kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL