06 Şubat 2022, Pazar
Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası
ABD'nin Las Vegas şehrine 153 kilometre mesafede, adı sürekli uzaylılar ve gizli teknolojilerle anılan 51. Bölge şimdi de uydudan gelen bir görüntü ile gündeme geldi. İddiaya göre girilmesi yasak olan ve ABD'nin sırlarla dolu bölgesinde bu zamana kadar eşi benzerine rastlanmayan görüntü hakkında yapılan yorumlar ise oldukça dikkat çekici.
Giriş Tarihi: 06.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 09:57
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