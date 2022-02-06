Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

ABD Hava Kuvvetleri tarafından gizli teknolojilerin geliştirilmesi için kullanıldığı iddia edilen ve "51. Bölge" olarak bilinen Nevada'nın güneyinde Groom Gölü'nde bulunan askeri tesis, son günlerde servis edilen bir uydu fotoğrafı ile gündeme geldi. Uydular tarafından çekilen fotoğraflarda tesiste bulunan bir hangarda türü tespit edilemeyen delta kanatlı bir hava aracı görüntülendi.

51. Bölge olarak bilinen askeri tesis, kamuya açık uydu sistemleri ile en çok incelenen yerlerinde başında geliyor. Uzun yıllardır adı uzaylılar ve gizli silahlar ile anılan askeri tesis, yüksek seviye gizliliğe sahip olması sebebiyle daha uzun yıllar birçok komplo teorisinde başrolü oynamaya aday.