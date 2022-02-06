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Haberler Galeri Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

ABD'nin Las Vegas şehrine 153 kilometre mesafede, adı sürekli uzaylılar ve gizli teknolojilerle anılan 51. Bölge şimdi de uydudan gelen bir görüntü ile gündeme geldi. İddiaya göre girilmesi yasak olan ve ABD'nin sırlarla dolu bölgesinde bu zamana kadar eşi benzerine rastlanmayan görüntü hakkında yapılan yorumlar ise oldukça dikkat çekici.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 09:57
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Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

ABD Hava Kuvvetleri tarafından gizli teknolojilerin geliştirilmesi için kullanıldığı iddia edilen ve "51. Bölge" olarak bilinen Nevada'nın güneyinde Groom Gölü'nde bulunan askeri tesis, son günlerde servis edilen bir uydu fotoğrafı ile gündeme geldi. Uydular tarafından çekilen fotoğraflarda tesiste bulunan bir hangarda türü tespit edilemeyen delta kanatlı bir hava aracı görüntülendi.

51. Bölge olarak bilinen askeri tesis, kamuya açık uydu sistemleri ile en çok incelenen yerlerinde başında geliyor. Uzun yıllardır adı uzaylılar ve gizli silahlar ile anılan askeri tesis, yüksek seviye gizliliğe sahip olması sebebiyle daha uzun yıllar birçok komplo teorisinde başrolü oynamaya aday.

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Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

Planet Labs isimli şirkete ait uyduların ilk olarak 26 Ocak'ta çektiği fotoğraflarda 51. Bölge'de bulunan hangarlarda bu zamana kadar hiç görülmemiş bir hava aracı tespit edildi. Geçici bir hangar içinde görüntülenen uçağın yaklaşık 20 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde olduğunu tahmin ediliyor. Uzmanlar henüz adı bilinmeyen ve delta kanat yapısına sahip olan hava aracının bu özellikleri ile Rusya tarafından üretilen ve kullanılan SU-27 Flanker isimli uçakla yapısal benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

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Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

6'NCI NESİL UÇAK OLABİLİR

Tüm dünyada ordular yavaş yavaş 5'inci nesil savaş uçaklarını kullanıma almaya başlıyor. ABD başta olmak üzere birçok ülke 5'inci nesil ihtiyacını F-35 ile giderirken, Rusya bu açığı SU-57 uçakları ile kapatmaya çalışıyor. Çin ise bu konuda J-20 uçaklarını devreye sokarken, Türkiye'de de yeni nesil savaş uçağına olan ihtiyacın Milli Muharip Uçak projesi ile giderilmesi hedefleniyor.

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Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

5'inci nesil uçaklara geçiş henüz tam anlamıyla sağlanamamış olsa da, ABD başta olmak üzere birçok ülke 6'ncı nesil savaş uçağı üretmek üzere çoktan çalışmalara başlamış durumda. ABD'nin yaklaşık 5 ila 6 yıldır Next Generation Air Dominance (Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı) isimli NGAD projesi ile 6'ncı nesil savaş uçağı geliştirdiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri 6'ncı nesil savaş uçağının uçuş testlerinin başladığını ve ilk uçuşta bu uçakların iki rekoru kırdığını açıklamıştı. O günden beri uçakla alakalı bir resim veya farklı bir bilgi paylaşılmamıştı. 6'ncı nesil savaş uçağının 2030'lu yıllarda hizmete alınması planlanıyor.

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Sır uçak 51. bölgede ortaya çıktı! Uydudan görüntülendi | Dikkat çeken uzaylı iddiası

Uzmanlar uyduların çektiği fotoğrafların kesin bir delil olmadığını, fotoğraflara yakalanan görüntünün yanıltma amacıyla konulmuş olma ihtimalinin olduğunun da altını çizdi. Fotoğraftaki görüntünün gerçek olabileceğini söyleyen uzmanlar da uçağın ABD ordusu için geliştirilen 6'ncı nesil savaş uçağına ait olabileceğini düşünüyor.