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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular
Doğu Akdeniz, Libya ve son olarak Ayasofya gibi cesur adımlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye, tüm dünyanın gündeminde. Fransa'nın çağrısıyla bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Türkiye'ye karşı bir adım atması beklenmiyor. Toplantı öncesinde birçok bakanın maske takmadığı görülürken, bir bakanın maskeyi gözlerine takması çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 13.07.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 13:32
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