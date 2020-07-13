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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular

Doğu Akdeniz, Libya ve son olarak Ayasofya gibi cesur adımlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye, tüm dünyanın gündeminde. Fransa'nın çağrısıyla bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Türkiye'ye karşı bir adım atması beklenmiyor. Toplantı öncesinde birçok bakanın maske takmadığı görülürken, bir bakanın maskeyi gözlerine takması çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 13:32
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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular

Doğu Akdeniz, Libya ve son olarak Ayasofya... Türkiye'nin adımlarıyla çaresiz kalan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi, bugün Türkiye özel gündemiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular

Fransa'nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantı öncesinde bakanlar gazetecilere a��ıklama yaptı. Birçok bakanın maske takmadığı görülürken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın maskeyi gözlerine takması uluslararası haber ajansları tarafından fotoğraflandı.

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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular

Toplantıda, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırılıyor.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının AB'de yarattığı rahatsızlığa karşın, AB dışişleri bakanlarının Türkiye'ye ek yaptırım konusunda bir karar almaları beklenmiyor. Bu süreçte, dönem başkanı Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri germek istememesi en önemli etken olarak görülüyor.

AB'nin önde gelen üyesi Fransa'nın çağrısıyla gerçekleşen toplantıda, geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer alıyor.

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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular

Fransa, 10 Haziran'da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO'ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, diplomatik kaynaklar, bugünkü toplantıdan Fransa'nın talep ettiği şekilde yeni bir yaptırım kararının çıkmasının çok zayıf bir olasılık olduğunu ancak AB içerisinde Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin bir tartışmanın başlatıldığını belirtiyor.

Almanya, Türkiye ile gerginlik istemiyor

Bu süreçte, dönem başkanı olarak görev yapan Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gerilim istememesi en önemli etken olarak değerlendiriliyor.

Altı aylık dönem başkanlığı yeni başlayan Almanya'nın gündemi COVID-19 salgınının yarattığı ağır ekonomik ve toplumsal sorunların çözümü, yıl sonunda gerçekleşecek Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) ve Çin ile ilişkilerin seyri gibi konular nedeniyle zaten yüklü.

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Brüksel'de maske krizi! Sosyal medyada alay konusu oldular

Berlin yönetimi, Türkiye gündemini de 2016 Mart ayında yapılan göç anlaşmasının gözden geçirilmesi ile sınırlamış görünüyor. Almanya, Fransa'nın çağrısı üzerine böyle bir adım atarak hem dönem başkanlığı gündemini hem de Türkiye ile ikili ilişkilerine zarar vermek istemiyor.