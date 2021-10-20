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Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga

Karadeniz'de her yeni günde gerilim yaşayan ABD ve Rusya arasında büyük kriz. Tansiyonun düşmedediği bölgede, bombardırman uçakları, sınır ihlali yapan savaş jetlerini vurmak için havalandı. Uluslararası ajansların son dakika geçtiği habere ilişkin görüntüler servis edildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:33
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Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga
2021'e girilmesiyle alev topuna dönen Karadeniz'de, ABD ve Rusya bir kez daha kapıştı. Tansiyonun bir gün bile gerilemediği bölgede Rus jetleri, sınırına yaklaşan ABD bombardıman uçaklarıyla yüzleşmek için havalandı.
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Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga
Benzer bir olay Pazar günü uzak doğuda, bir ABD deniz muhripiyle yaşanan olaydan birkaç gün sonra, Japonya Denizi üzerinde de meydana gelmişti.
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Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga
Ajansların son dakika haberine göre, Karadeniz Filosu Hava Savunma ve Deniz Havacılık Görev Gücü'nden iki Rus Su-30 avcı uçağı, Karadeniz üzerinde iki ABD Hava Kuvvetleri B-1B süpersonik stratejik bombardıman uçağını engellemek için havalandı.
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Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga
Rus Zvezda'nın haberine göre, askeri uçaklar Rusya'nın devlet sınırına iki KC-135 tanker uçağı eşliğinde yaklaştı. Amerikan B-1B, Rusya Federasyonu sınırlarından çıkarıldıktan sonra, Rus savaşçıları ana havaalanına döndü.
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Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga
Rus uçaklarının uçuşunun, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.