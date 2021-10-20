Bombardıman uçakları vurmak için havalandı! Savaş jetleriyle havada büyük kavga

Karadeniz'de her yeni günde gerilim yaşayan ABD ve Rusya arasında büyük kriz. Tansiyonun düşmedediği bölgede, bombardırman uçakları, sınır ihlali yapan savaş jetlerini vurmak için havalandı. Uluslararası ajansların son dakika geçtiği habere ilişkin görüntüler servis edildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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