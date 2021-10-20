Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte 2021 askeri güç listesi | Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin askeri güçleri, onları hem sahada hem de diplomaside daha güçlü kılabiliyor. Türkiye, asker sayısı ve kullandığı teknoloji ile en güçlü ordular arasında yer alırken, jeopolitik konumu nedeniyle 2016 yılından bu yana sahada edindiği tecrübe ve başarılarla dünyanın dikkatini çekiyor. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı. İşte 2021 raporu.