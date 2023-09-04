Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşanan olağanüstü bir hikaye, sıradan bir bit pazarı alışverişinin ne kadar büyük bir sürprize dönüşebileceğini gösterdi. Bir kadın, sadece 4 dolar (yaklaşık 106 TL) ödeyerek satın aldığı bir tablonun, gerçek bir sanat eseri olduğunu keşfetti. Ancak sürpriz burada sona ermedi. Bakın değeri kaç bin dolar...