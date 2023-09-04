04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir bit pazarında sadece 4 dolar (yaklaşık 106 TL) ödeyerek satın aldığı tablonun gerçek bir sanat eseri olduğunu keşfeden bir kadın, büyük bir sürprizle karşılaştı. Resmin aslında 1939 yılında ünlü yazar Helen Hunt Jackson'ın "Ramona" romanı için oluşturulan dört eserden biri olduğu ortaya çıktı. Ünlü tablo meğer servet değerindeymiş.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:50
  • 1
  • 4
Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşanan olağanüstü bir hikaye, sıradan bir bit pazarı alışverişinin ne kadar büyük bir sürprize dönüşebileceğini gösterdi. Bir kadın, sadece 4 dolar (yaklaşık 106 TL) ödeyerek satın aldığı bir tablonun, gerçek bir sanat eseri olduğunu keşfetti. Ancak sürpriz burada sona ermedi. Bakın değeri kaç bin dolar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

İngiltere'deki bir bit pazarında, 2017 yılında adı açıklanmayan bir kadın tarafından satın alınan bir tablo, uzun bir süre boyunca gerçek değerinden habersiz bir şekilde kullanıldı. Satıcı, tablonun değerini bilmeyerek birkaç yıl boyunca yatak odasında sergiledi, ardından unutulan eseri dolaba kaldırdı.

  • 3
  • 4
Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

Ancak bir gün temizlik yaparken tablonun varlığını hatırlayan ve onu Facebook'ta bir sayfada paylaşan bu kadın, resim konservatörü olan Lauren Lewis tarafından keşfedildi.

  • 4
  • 4
Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...

80 YILDIR KAYIPTI!

3 saatlik araba yolculuğundan sonra tabloyu canlı bir şekilde gördüğünü dile getiren Lewis, "Tablo çıkış tarihinden bu yana 80 yıldır kayıptı. Amerikalı ressam Newell Convers Wyeth tarafından yapılan bir eser" dedi. Eserin 19 Eylül açık arttırmayla satışa sunulacağı açıklandı.