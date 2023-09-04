HaberlerGaleriBit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...
Bit pazarından aldığı tabloyla servet kazandı! 4 dolara aldı, ünlü bir ressama aitmiş! Meğer gerçek değeri...
İngiltere'nin Manchester şehrinde bir bit pazarında sadece 4 dolar (yaklaşık 106 TL) ödeyerek satın aldığı tablonun gerçek bir sanat eseri olduğunu keşfeden bir kadın, büyük bir sürprizle karşılaştı. Resmin aslında 1939 yılında ünlü yazar Helen Hunt Jackson'ın "Ramona" romanı için oluşturulan dört eserden biri olduğu ortaya çıktı. Ünlü tablo meğer servet değerindeymiş.