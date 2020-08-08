Bill Gates Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı! 'Aşıyı bulduk' diyen Rusya'ya yanıt verdi

Son dakika haberleri... Dünya genelinde yaklaşık 20 milyon insanı etkileyen ve 730 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 (corona virus) salgınıyla ilgili Bill Gates'ten flaş açıklamalar... Gates, salgının ne zaman sona ereceği konusunda tarih verirken 'aşıyı bulduk' açıklaması yapan Rusya'ya ise yanıt verdi. Covid-19 salgınında dünyada son durum ve Gates'in yaptığı çarpıcı açıklamaları detayları...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 20:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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