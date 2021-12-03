Bilim insanlarından üçüncü doz uyarısı: Aşı Omicron’a karşı etkili mi?

"CİDDİ HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE ETKİYE SAHİPLER"

Southampton Üniversitesİ Hastanesi'nden NIHR klinik araştırma tesisinin deneme başkanı ve direktörü Prof. Dr. Saul Faust, "Bunlar, hastaneye yatış ve ölümü önlemek için gerekenin çok üzerinde, oldukça etkili güçlendiricilerdir. Yan etkiler değişiklik gösterse de, bunları bildiren çoğu insanda yorgunluk, baş ağrısı veya kol ağrısı vardı ve çalışmada hiçbir güvenlik endişesi bulamadı" diye konuştu.