Bilim insanlarından üçüncü doz uyarısı: Aşı Omicron'a karşı etkili mi?
Dünyada 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi devam ederken Omicron varyantı da endişeye neden oluyor. İngiltere'de 3 bin kişinin katıldığı yeni çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Peki üçüncü doz
BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyor mu? Üçüncü doz aşı ne zaman yapılmalı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2021
11:21
İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, Omicron varyantının neden olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.
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3 BİN KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ ÖLÇÜLDÜ Lancet'te yayınlanan çalışmada, İngiltere merkezli Cov-Boost denemesinin sonuçları paylaşıldı. Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, ikinci doz AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech'in ardından iki ile üç ay sonra yedi Covid-19 güçlendiricisinden birini veya bir kontrol aşısı alan yaklaşık 3 bin kişinin bağışıklık tepkilerini ölçtü.
GÜÇLENDİRİCİ PFIZER/BIONTECH AŞISI ANTİKOR TEPKİSİNİ 8 KAT ARTIRDI İki doz AstraZeneca'dan sonra Pfizer/BioNTech ile takviye edilenlerde, kontrollerden yaklaşık bir ay sonra 25 kat daha yüksek antikor seviyeleri bulundu. İki Pfizer/BioNTech aşısının ardından Pfizer/BioNTech'in güçlendirici dozu uygulandığında ise antikor seviyeleri sekiz kattan fazla yükseldi.
Bununla birlikte, çalışmadaki en güçlü üçüncü doz aşının, AstraZeneca grubunda antikor seviyelerini 32 kat ve Pfizer/BioNTech grubunda 11 kat artıran Moderna aşısının tam dozuydu. Moderna, İngiltere'de destekleyici programda kullanıldığında yarım doz olarak veriliyor.
"CİDDİ HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE ETKİYE SAHİPLER" Southampton Üniversitesİ Hastanesi'nden NIHR klinik araştırma tesisinin deneme başkanı ve direktörü Prof. Dr. Saul Faust, "Bunlar, hastaneye yatış ve ölümü önlemek için gerekenin çok üzerinde, oldukça etkili güçlendiricilerdir. Yan etkiler değişiklik gösterse de, bunları bildiren çoğu insanda yorgunluk, baş ağrısı veya kol ağrısı vardı ve çalışmada hiçbir güvenlik endişesi bulamadı" diye konuştu.