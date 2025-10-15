Başkan Erdoğan’ın o mesajları Trump Deklarasyonu’nda!

KUTSALLARA SAYGI VURGUSU

Deklarasyonda, Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik başta olmak üzere bu topraklarda kök salmış inanç topluluklarının manevi ve tarihi önemi öne çıkarıldı. Metinde,"Bu kutsal bağlara saygı gösterilmesi ve kültürel miras alanlarının korunması, barış içinde bir arada yaşama taahhüdümüzün temel önceliği olmaya devam edecektir,"

ifadelerine yer verildi.

Bu vurgular, Kudüs'teki Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Yahudiler için Ağlama Duvarı ve Hristiyanlar için Kutsal Kabir-Kutsal Diriliş-Kıyamet Kilisesi gibi kutsal mekanları akıllara getiriyor ve bölgedeki dini mirasa duyulan saygının altını çiziyor.