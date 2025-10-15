15 Ekim 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın o mesajları Trump Deklarasyonu'nda!
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh'te bir araya gelerek Kalıcı Barış ve Refah için Trump Deklarasyonu'nu imzaladı. Deklarasyonda yer alan ifadeler, Başkan Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı bölgede barış, huzur ve ekonomik kalkınmanın İsrail-Filistin meselesiyle doğrudan bağlantılı olduğu görüşünü doğrular nitelikte.
