Aylardır beklenen fotoğraf! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Çin'de başlayıp dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgının en çok vurduğu ülkelerden biri ABD. Kamuoyu önünde maske takmayı reddeden Donald Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi. Askeri bir hastaneyi ziyaret eden Donald Trump uzun bir aradan sonra maske taktı. Öte yandan ABD'de ise bugün corona salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.07.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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