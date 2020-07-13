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ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
Geçmiş dönemlerde yaşayan pek çok kahinin kehanetlerinin birçoğu gerçekleşiyor. Baba Vanga, Nostradamus gibi kahinlerin kehanetlerinin yanısıra ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005 yılında kaleme aldığı Kehanetler adlı kitabında virüs ile ilgili kehaneti ise kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 13.07.2020 00:49 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 00:49
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ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
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ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
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ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
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ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
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ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!