Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Bloomberg, 11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladığı 11 Mart 2020'de Bloomberg'de yayımlanan haberde, "Türkiye'nin çoktandır İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşlarını durdurmuş olduğu ve yurt dışından gelen tüm yolcuları taramadan geçirmeye başlamış olduğu" bilgisi paylaşıldı.