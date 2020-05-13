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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin sergilediği başarılı mücadele yöntemleri, dünya basını tarafından takdirle takip ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Rusya medyalarında Türkiye'yle ilgili çok sayıda haber yer aldı.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:34
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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından aldığı hızlı ve etkili tedbirlerle virüse karşı etkin bir süreç yürüten Türkiye'nin attığı adımlar, dünya basını tarafından ilk günden bu yana ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne koronavirüse karşı verilen mücadeleyi dünya basını böyle gördü...

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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Bloomberg, 11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladığı 11 Mart 2020'de Bloomberg'de yayımlanan haberde, "Türkiye'nin çoktandır İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşlarını durdurmuş olduğu ve yurt dışından gelen tüm yolcuları taramadan geçirmeye başlamış olduğu" bilgisi paylaşıldı.

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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Deutsche Presse-Agentur (DPA), 12 Mart 2020

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan kapsamlı önlemlerin detaylarını okuyucularıyla paylaşan Almanya'nın önde gelen ajanslarından Deutsche Presse-Agentur, "Türkiye, doğrulanmış tek bir koronavirüs vakasına rağmen kapsamlı önleyici tedbirler aldı." diye yazdı.

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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar

Münchner Merkur, 14 Mart 2020

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan tedbirleri aktaran Münchner Merkur, "Türkiye'de koronavirüs… Erdoğan okullar, spor etkinlikleri ve yolculuklar konusunda esaslı önlemler aldırıyor." başlıklı bir haber yayımladı.