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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bu işi başka bir seviyeye taşıdılar
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin sergilediği başarılı mücadele yöntemleri, dünya basını tarafından takdirle takip ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Rusya medyalarında Türkiye'yle ilgili çok sayıda haber yer aldı.
Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:22Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:34