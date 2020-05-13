ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Dr. Anthony Fauci, normalleşme için henüz erken olduğuna dikkat çekti ve tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Fauci, "Dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelinerek normale dönülürse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir." dedi.