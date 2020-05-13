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ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Dr. Anthony Fauci, normalleşme için henüz erken olduğuna dikkat çekti ve tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Fauci, "Dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelinerek normale dönülürse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir." dedi.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 11:29
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ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin ülke genelindeki ölümler ile ilgili söylediği sözler büyük yankı uyandırdı.

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ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, Senato Sağlık, Eğitim, İşgücü ve Emeklilik Komitesince düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

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ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

Bazı senatörlerin ülke genelinde yapılan test sayısının etkileyici ancak normale dönmek için yeterli olmadığını vurguladığı oturumun açılışında, içinde Cumhuriyetçiler'in de olduğu bazı senatörlerin ise Başkan Donald Trump yönetiminin salgınla mücadelesine yönelik eleştirilerde bulunması dikkati çekti.

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ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

Kovid-19 salgını konusunda Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna cevap veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi.

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ABD'de dehşete düşüren açıklama: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

Fauci, Trump'ın, kendisi ve Görev Gücü'nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.