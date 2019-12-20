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Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

Biri komedyen biri işçi diye ciddiye alınmadı. Ama şimdi dünya siyasetine yön veren isimlerin başında geliyorlar. Peki diğer liderlerin politikaya atılmadan önce ne iş yaptığını merak ettiniz mi? Elbetteki her liderin kendine özgü bir hayat hikayesi var. İşte Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:56
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Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

SİYASETÇİLERİN ESKİ MESLEKLERİ

Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan

Müşavir, üst düzey yönetici

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Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti

Mustafa Akıncı

Mimar

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Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

Bosna Hersek

Milorad Dodik

Siyasetçi

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Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

Hırvatistan

Kolinda Grabar-Kitarovic

Diplomat

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Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

Finlandiya

Sauli Niinstö

Polis Şefi