Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri görenleri şaşırttı

Biri komedyen biri işçi diye ciddiye alınmadı. Ama şimdi dünya siyasetine yön veren isimlerin başında geliyorlar. Peki diğer liderlerin politikaya atılmadan önce ne iş yaptığını merak ettiniz mi? Elbetteki her liderin kendine özgü bir hayat hikayesi var. İşte Avrupa ülkelerinin liderlerinin eski meslekleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





