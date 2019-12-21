700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Afganistan'da son altı ayda yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin fotoğraflarını dünyaya geçti. Teröristler ve aileleri, başkent Kabil'de yerel ve uluslararası basına gösterildi. Kabil yönetiminin verdiği bilgiye göre, gözaltında tutulan 700'ü aşkın şüphelinin içerisinde en az 75 kadın ve 159 çocuk var.