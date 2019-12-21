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700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Afganistan'da son altı ayda yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin fotoğraflarını dünyaya geçti. Teröristler ve aileleri, başkent Kabil'de yerel ve uluslararası basına gösterildi. Kabil yönetiminin verdiği bilgiye göre, gözaltında tutulan 700'ü aşkın şüphelinin içerisinde en az 75 kadın ve 159 çocuk var.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 18:32
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700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Afganistan, tutuklanan 700'ü aşkın DEAŞ mensubunun arasında 75 kadın ve 159 da çocuğun bulunduğunu duyurdu.

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700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Afganistan'da son altı ayda yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin fotoğraflarını dünyaya geçti.

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700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Teröristler ve aileleri, başkent Kabil'de yerel ve uluslararası basına gösterildi. Kabil yönetiminin verdiği bilgiye göre, gözaltında tutulan 700'ü aşkın şüphelinin içerisinde en az 75 kadın ve 159 çocuk var.

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700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Söz konusu kadın ve çocukların çoğu yabancı ülkelerden. 277 yabancı DEAŞ teröristinin çoğu ise Pakistan, Ürdün ve Orta Asya ülkelerinden.

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700'ü aşkın DEAŞ'lı teröristleri medyaya gösterdiler!

Onlarca yıldır çalkantıdan kurtulamayan ve son olarak Taliban'la müzakere masasına oturan Afganistan'ın neredeyse yarısı şu an örgütün kontrolünde.