07 Mart 2025, Cuma
Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız
Donald Trump'ın Ukrayna konusundaki tutumunun ardından 'Transatlantik İttifak' temelinden sarsıldı. Washington yönetimi ile ilişkilerin gerilmesinin ardından Avrupa kendi başının çaresine bakmak için adımlar atarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan net bir mesaj vererek AB'nin Türkiye olmadan güvenliğini sağlayamayacağını söyledi. Fidan'ın bu sözleri sonrası Avrupa basını da adeta Türkiye'ye muhtaç olduklarını ilan etti. Yunanistan basını dahi 'Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı' dedi.
Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:35