07 Mart 2025, Cuma

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Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Donald Trump'ın Ukrayna konusundaki tutumunun ardından 'Transatlantik İttifak' temelinden sarsıldı. Washington yönetimi ile ilişkilerin gerilmesinin ardından Avrupa kendi başının çaresine bakmak için adımlar atarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan net bir mesaj vererek AB'nin Türkiye olmadan güvenliğini sağlayamayacağını söyledi. Fidan'ın bu sözleri sonrası Avrupa basını da adeta Türkiye'ye muhtaç olduklarını ilan etti. Yunanistan basını dahi 'Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:35
Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya tarafında yer alması sonrası ABD ile AB arasındaki ilişkiler daha da gerilirken, Avrupa Birliği kendi güvenliğini sağlamak için bir dizi adımlar atma hazırlığına girişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un AB'nin kendi ordusunu kurması yönündeki görüşleri sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı değerlendirmede Avrupa'nın Türkiye olmadan güvenliğini sağlayamayacağını ifade etmişti.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"TÜRKİYESİZ OLMAZ!"
Bakan Fidan, dün (6 Mart 2025) Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlenen basın toplantısında da bu konulara değindi. Bakan Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." dedi.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

AVRUPA BASINI FARKINA VARDI
Fidan'ın açıklamalarının önemini anlayan Avrupa basını da Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını adeta itiraf etti. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, "Bir zamanlar 'tuhaf' bir ortak olan Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez hale geldi" başlığı ile bir analiz kaleme aldı. Le Monde, Ankara yönetiminin AB açısından önemini ifade ederken, Türkiye'nin dış politika hamlelerinden de övgüyle bahsetti.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"TÜRKİYE'NİN DAVET EDİLMEMESİ HATA"
Sabah'ın haberine göre Le Monde, analizde 17 Şubat'ta Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesini de bir hata olarak nitelendirdi.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Analizde, "Macron 7 Avrupa liderini Ukrayna'ya desteklerini yeniden teyit etmek için bir araya getirdi. Birkaç AB yetkilisi davet edilmedikleri için hayal kırıklıklarını dile getirdi. Ancak özellikle bir ülke yokluğuyla dikkat çekti: NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olan Türkiye." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Analizde ayrıca bu toplantıdan 11 gün sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray'da azarlamasının her şeyin değişmesini sağladığına dikkat çekildi.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Le Monde, "ABD'li düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nden Orta Doğu uzmanı Zineb Riboua, yaşanan olayların ardından Türkiye'nin Paris'teki yokluğunu stratejik bir yanlış hesaplama olarak tanımladı. Ardından 2 Mart'ta Türkiye'nin yokluğu Londra'da İngiliz Başbakanı Keir Starmer tarafından dile getirildi." dedi.

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Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"AYNI HATA TEKRARLANMADI"
Haberde, aynı hatanın tekrarlanmadığını vurgulamak için Bakan Fidan'ın, Londra'daki Ukrayna zirvesine davet edildiğinin altı çizildi. Bakan Fidan'ın, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine Türkiye'nin katılımının önemini vurgulaması haberde önemli yer tuttu.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ ÜYE"
Le Monde, Türkiye'nin bir dönem ortakları tarafından en iyi ihtimalle "tuhaf", en kötü ihtimalle ise "yıkıcı" ve "güvenilmez" olarak görüldüğünü, ancak Washington'un değişen tutumuyla birlikte, her zamankinden daha çok zayıflayan Avrupa için artık Türkiye'nin Atlantik İttifakı'nın önemli, hatta vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini bildirdi.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

TÜRKİYE'YE NEDEN MUHTAÇ OLDUKLARINI ANLATTI
Le Monde, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduklarını tek tek anlattı. Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 22 yıldır yönettiği Türkiye'nin, Suriye örneğinde olduğu gibi hem Rusya ile iş birliği yapabilen hem de Rusya'nın etkisini sınırlayabilen birkaç bölgesel güçten biri olduğu aktarıldı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Analizde, Beşar Esad'ın devrilmesinden önce Moskova'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Türk etkisinin parametrelerini ve sınırlarını belirlediği ancak bugün ise tam tersinin olduğu belirtildi. Şu anda Suriye'de, Rus etkisinin Türkiye tarafından belirlendiği vurgulandı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ ÖVDÜLER
Le Monde'nin, Türkiye'nin başarılı hamleleriyle ilgili verdiği tek örnek bu olmadı. Analizde, "Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Fransa'daki toplantının ertesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilişkilerin normalleşmesini başlatmak ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Aynı gün ise, Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

Ukrayna liderini karşılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın geleceğini şekillendirmede kilit bir oyuncu olmaya devam ettiğine dair net bir mesaj verdi. Zelenskiy o gün, 'Ukrayna, Avrupa Birliği, Türkiye ve İngiltere, ülkemizin kaderi hakkındaki görüşmelere ve gerekli güvenlik garantilerinin geliştirilmesine dahil olmalı' dediğinde bu fikri kendisi de pekiştirdi." ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin rolünün önemine bir örnek daha verildi.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"TÜRKİYE DENGE OYUNU OYNUYOR"
Le Monde Türkiye'nin denge politikasına detaylı bir şekilde değinerek, "Ankara, bir eliyle Ukrayna'yı silahlandırırken ve Rusya'yla uğraşırken, diğer eliyle Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamayarak ince bir denge oyunu oynuyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

TÜRK SİLAHLARINA ÖVGÜ
Le Monde, Ukrayna'ya verilen Bayraktar TB2'lerin savaşta kilit bir rol oynadığını ve savaş alanında etkili bir silah olduğunun altını çizdi. Analizde, "Bu insansız hava araçları, Ukrayna'nın düşman zırhlı birliklerini ve gemilerini yok etmesine yardımcı oldu ve önemli savaşlarda dengeyi bozdu." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

YUNANİSTAN DAHİ FARKINA VARDI
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi ise "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı" başlıklı manşetinde Türkiye'ye ihtiyacı olduklarını itiraf etti.

Kathimerini, Le Monde gazetesi gibi Türkiye'nin hamlelerine yer vererek, Ankara'nın giderek artan rolüne vurgu yaptı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAK ZORUNDAYIZ"
Haberde, "ABD'nin değişen tutumuyla birlikte, Avrupa'nın ve dolayısıyla Yunanistan'ın bölgedeki en güçlü orduya sahip devlet olan Türkiye ile daha yakın bağlar kurmaktan başka seçeneği yok." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

"ABD'NİN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR"
Kathimerini, "Türkiye, Washington'un Avrupa'da bıraktığı boşluğu doldurabilir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle Yunanistan'ın farklı seçenekleri olsa dahi Ankara ile uyum içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapıldı.