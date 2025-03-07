Avrupa Türkiye gerçeğiyle yüzleşti! Resmen itiraf ettiler: Muhtacız

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ ÖVDÜLER

Le Monde'nin, Türkiye'nin başarılı hamleleriyle ilgili verdiği tek örnek bu olmadı. Analizde, "Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Fransa'daki toplantının ertesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilişkilerin normalleşmesini başlatmak ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Aynı gün ise, Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti.