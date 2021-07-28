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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yasalar ülkelerin tarihi ve sosyolojik yapısıyla şekillenmiş, hayatımızı güvence altında tutan sığınağımız. Fakat 'Özgürlükler ülkesi' olarak bilinen bazı ülkelerde uygulanan yasaklar duyanları şaşırtıyor. 'Bu kadar da değil' dedirtecek yasakları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:15Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 16:23