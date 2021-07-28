Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Almanya'da yılın 'sessiz günler' denen bazı zamanları, halka açık alanda dans etmek yasak. "Dans yasağı" özellikle, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya'da kesinlikle uygulanıyor. Dans yasağının süresi eyaletlere göre değişiyor. Bazı yerlerde spor etkinlikleri yapmak, ev taşımak ya da belli filmleri göstermek de yasak.