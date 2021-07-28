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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yasalar ülkelerin tarihi ve sosyolojik yapısıyla şekillenmiş, hayatımızı güvence altında tutan sığınağımız. Fakat 'Özgürlükler ülkesi' olarak bilinen bazı ülkelerde uygulanan yasaklar duyanları şaşırtıyor. 'Bu kadar da değil' dedirtecek yasakları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 16:23
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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

'Özgürlükler ülkesi' olarak bilinen bazı ülkelerde uygulanan yasaklar duyanları şaşırtıyor. 'Yok artık' dedirtecek yasakları sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Almanya'da yılın 'sessiz günler' denen bazı zamanları, halka açık alanda dans etmek yasak. "Dans yasağı" özellikle, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya'da kesinlikle uygulanıyor. Dans yasağının süresi eyaletlere göre değişiyor. Bazı yerlerde spor etkinlikleri yapmak, ev taşımak ya da belli filmleri göstermek de yasak.

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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Her pazar günü "dinlenme günü" olduğu için matkap, çekiç veya vurma sesi olmadığı sürece tamir tadilata izin veriliyor.

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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yüksek sesle müzik dinlemek yasak.

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Özgürlükler ülkesinde herkesi şaşırtan yasak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Şişeleri geri dönüşüme atmak.