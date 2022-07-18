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Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası bu hafta da sürerken İspanya ve Portekiz'de 1027 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu olağanüstü hal olarak kabul edilen dördüncü düzeyde alarma geçerken ülkede okullar ile sağlık merkezleri kapatıldı. 'Sıcaklık kıyameti' yaşadıklarını duyuran Fransa'nın da orman yangınları ile mücadelesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 13:53
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Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

Bu sene mevsim normallerinin oldukça devam eden ve Avrupa'yı adeta kasıp kavuran sıcak hava dalgası sebebi ile yaşamını yitirenlerin sayısı bini aştı.

ÜLKE TARİHİNİN EN SICAK GÜNÜNÜ YAŞAMAYA HAZIRLANIYOR

İngiltere bugün ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Sıcaklığın gün içinde 41 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının güneydoğuda Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissedilmesi söz konusu.

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Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

LONDRA DÜNYADA EN SICAK NOKTALARDAN BİRİ OLACAK

Sıcak hava dalgasının Galler Bölgesi'nde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Londra'nın bugün dünya genelinde en sıcak noktalardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öyle ki sıcaklıklar Batı Sahara ve Karayip ülkelerinin dahi üzerinde seyredecek.

DÜŞÜŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkede sıcak hava dalgasının Salı günü de etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.

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Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

İNGİLTERE'DE KIRMIZI ALARM VERİLDİ! OKULLARIN HİÇ AÇILMAMASI SÖZ KONUSU

Aşırı sıcaklar nedeni ile tarihi boyunca ilk kez kırmızı alarma veren İngiltere'de okulların erken kapanması, kimi okulların hiç açılmaması söz konusu.

YOLLAR ERİDİ

Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısında bulundu. Ülkede eriyen yollar nedeniyle ulaşım durma noktasına gelebilir.

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Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

İNGİLİZ GAZETELERİNİN TEK GÜNDEMİ

Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Bu, ulusal olağanüstü hal durumu olarak nitelendiriliyor.

Doktor muayenehaneleri ve özel sağlık merkezleri de kapanma kararı alırken sağlık görevlileri insanları ciddi sağlık risklerinden kaçınmak için dikkatli olmaya çağırdı.

FRANSA'DA SICAK HAVA DALGASINI ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR

Bir yandan ülkeyi saran bunaltıcı hava bir yandan da orman yangınları ile mücadele eden Fransa bu hafta sıcak hava dalgasının zirvesine hazırlanıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi geçmesi bekleniyor.

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Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

İtfaiye yetkilileri, Gironde'de salı gününden beri devam eden yangınların, şiddetli rüzgarlar nedeniyle 13.000 hektar alanı tahrip ettiğini ve 16.200 tatilciyi tahliye etmeye zorladığını açıkladı. Gironde dahil olmak üzere Fransa'daki 15 bölgenin itfaiyesi alarm durumuna geçti.