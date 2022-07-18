Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı

LONDRA DÜNYADA EN SICAK NOKTALARDAN BİRİ OLACAK

Sıcak hava dalgasının Galler Bölgesi'nde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Londra'nın bugün dünya genelinde en sıcak noktalardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öyle ki sıcaklıklar Batı Sahara ve Karayip ülkelerinin dahi üzerinde seyredecek.

DÜŞÜŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkede sıcak hava dalgasının Salı günü de etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.