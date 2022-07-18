18 Temmuz 2022, Pazartesi
Avrupa kıyameti yaşıyor! OHAL ilan edildi: Ölü sayısı bini aştı, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası bu hafta da sürerken İspanya ve Portekiz'de 1027 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu olağanüstü hal olarak kabul edilen dördüncü düzeyde alarma geçerken ülkede okullar ile sağlık merkezleri kapatıldı. 'Sıcaklık kıyameti' yaşadıklarını duyuran Fransa'nın da orman yangınları ile mücadelesi sürüyor.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 13:53
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