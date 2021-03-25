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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kanalı trafiğe kapattı! Süveyş'in açılması haftalar sürebilir Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kanalı trafiğe kapattı! Süveyş'in açılması haftalar sürebilir Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin, karaya oturan dev konteyner gemisinin hareket edene kadar yeniden durdurulduğu bildirildi. Öte yandan Ever Given'ın sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, küresel ticarette yaşanan kesintiden kaynaklanan endişe nedeniyle özür diledi. Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 14:59
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Evergreen isimli konteyner gemisinin rotadan çıkarak karaya oturmasının ardından yaşananlara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rabi, kurtarma çalışmaları devam eden Panama bandralı konteyner gemisi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalındaki seyrüsefer trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.
Dün kısa süreli duraklamanın ardından deniz trafiğinin yeniden başlatılmasıyla Akdeniz'den Kızıldeniz'e doğru gelen kuzey konvoyundan 13 geminin Port Said'den geçtiğine işaret eden Rabi, gemiyi kurtarma çalışmalarının tamamlanarak tüm konvoyun seyrüsefer güvenliği sağlanmasının beklendiğini ancak kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle gemilerin bekletilmesini öngören alternatif plana geçildiğini belirtti.
Süveyş Kanalı İdaresi, kanaldaki seyrüseferi kesintiye uğratan dev konteyner gemisinin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalara devam ediyor.
Dünyadaki deniz ulaşımının takibinin yapılabildiği sosyal paylaşım sitesi "vesselfinder"daki görüntülere göre kurtarma ekipleri geminin arka tarafını yüzdürmeyi başardı.