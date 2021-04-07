HaberlerGaleriAstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen aşılarda istenmeyen gelişmeler de baş göstermeye başladı. Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:25Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:40