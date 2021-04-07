07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar

AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar

Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen aşılarda istenmeyen gelişmeler de baş göstermeye başladı. Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:40
  • 1
  • 6
AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
Crochet'in kardeşi Jean-Luc Crochet, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan yarım saat sonra şiddetli eklem ağrısı hissettiğini, ardından solunum sorunu ortaya çıktığını kaydetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
Jean-Luc Crochet, kardeşinin sağlık durumunun daha sonra ağırlaştığını, 17 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını ve 18 Mart'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.
  • 3
  • 6
AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
Doktorların karaciğerde, böbreklerde ve beyinde kanda pıhtılaşma tespit ettiğini aktaran Jean-Luc Crochet, kardeşinin neden öldüğünün tespit edilebilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
  • 4
  • 6
AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
Crochet, kanda pıhtılaşma ortaya çıkmasının aşıdan kaynaklanabileceğini savundu.
  • 5
  • 6
AstraZeneca aşısından ölenler | Aile harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri, AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma vakaları arasında bir bağ olduğunu belirtmişti.