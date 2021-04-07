Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan koronavirüs iddiası! DSÖ şaşkına döndü

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Kuzey Kore'den ilginç bir iddia geldi. Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi.