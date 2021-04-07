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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan koronavirüs iddiası! DSÖ şaşkına döndü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan koronavirüs iddiası! DSÖ şaşkına döndü
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Kuzey Kore'den ilginç bir iddia geldi. Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:07
Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti.
Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye son raporunu sundu.
Söz konusu raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti.
DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.