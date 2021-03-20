Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

Almanya'nın Kassel kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alman polisinin göstericilere yönelik sert müdahalesi ise tepki çekti. Berlin'de ise Kovid-19 tedbirlerini protesto edenleri ise sol görüşlü karşıt bir grup "Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atarak protesto etti.