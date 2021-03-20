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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu
Almanya'nın Kassel kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alman polisinin göstericilere yönelik sert müdahalesi ise tepki çekti. Berlin'de ise Kovid-19 tedbirlerini protesto edenleri ise sol görüşlü karşıt bir grup
"Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atarak protesto etti. Giriş Tarihi: 20.03.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 19:51
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için binlerce kişi kent merkezinde toplandı ve izinsiz yürüyüş yapmak istedi.
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Eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı.
Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı.
BERLİN'DE AŞIRI SAĞCILAR GÖSTERİ YAPTI Başkent Berlin'de de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı.