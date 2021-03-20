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Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

Almanya'nın Kassel kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alman polisinin göstericilere yönelik sert müdahalesi ise tepki çekti. Berlin'de ise Kovid-19 tedbirlerini protesto edenleri ise sol görüşlü karşıt bir grup "Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atarak protesto etti.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 19:51
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Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için binlerce kişi kent merkezinde toplandı ve izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

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Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

Eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı.

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Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı.

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Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı.

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Almanya'da Covid-19 protestosu! Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu

BERLİN'DE AŞIRI SAĞCILAR GÖSTERİ YAPTI

Başkent Berlin'de de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti.

Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı.