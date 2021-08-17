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Haberler Galeri Afganistan Cumhurbaşkanı. Eşref Gani helikopter dolusu parayla ülkeyi terk etti! Merkez Bankası Başkanı ülkeden kaçışını anlattı!

Afganistan Cumhurbaşkanı. Eşref Gani helikopter dolusu parayla ülkeyi terk etti! Merkez Bankası Başkanı ülkeden kaçışını anlattı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayanlar dün sabah yepyeni bir dünyaya uyandı. Taliban militanları ellerinde silahlarla köşe başlarında bekliyor. Ülkeden kaçmak isteyenlerin yığıldığı Kabil Havalimanı'ndan ise eşi benzeri olmayan görüntüler geldi. Afganistan Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, ülkeden kaçış hikayesini Twitter'dan anlattı. Öte yandan Rusya basını, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla ülkeden kaçtığını, tüm nakitinin araçlara sığmadığı için geride bir miktar para bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. Şu an nerede olduğu bilinmeyen Gani, Taliban'ın Kabil'e neredeyse rakipsiz girmesiyle pazar günü Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı ve Facebook gönderisinde, amacının kan dökülmesini önlemek olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 12:34
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e girişi sonrası, tüm dünyayı derinden sarsan olaylar yaşanıyor. Tüm bunların arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye ilişkin Rus elçiliğinin yaptığı açıklama bomba etkisi yarattı. Kabil Havalimanı'nda meydana gelen olaylar ise uzun bir süre unutulamayacak.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para

Yalnızca dokuz günde Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban örgütü gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda uluslararası medyaya poz verirken, Al Jazeera yaşananları canlı yayınla ekrana getirdi.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para

Cumhurbaşkanı Eşref Gani Pazar günü Afganistan'dan Özbekistan'a kaçtı, Taliban sözcülerinden biri Kabil'e bu kadar kolay ulaşmalarını beklemediklerini itiraf etti. Afganistan'da savaşın sona erdiğini açıklayan Taliban, ülke içinde ve dışında tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu belirtti.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para

TALİBAN MİLİTANLARI SOKAKLARDA
Yaklaşık 4,5 milyon nüfuslu Afganistan'ın başkenti Kabil'in sakinleri, dün sabah Taliban militanlarının ellerinde silahlarla sokaklarda gezdiği yepyeni bir dünyaya uyandılar.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! Dört araba ve bir helikopter dolusu para

Uluslararası haber ajansı Reuters, Kabil Havalimanı etrafında el koydukları polis araçlarıyla gezen veya ellerinde silahlarla bekleyen Taliban militanlarının fotoğraflarını geçti. Reuters ayrıca, Kabil'i kontrol eden Taliban militanlarının Pazartesi itibarıyla sivillerden silah toplamaya başladığını duyurdu. Taliban, sivillerin artık kendilerini korumasına ihtiyaç duymadığını savunuyor.