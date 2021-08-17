Afganistan Cumhurbaşkanı. Eşref Gani helikopter dolusu parayla ülkeyi terk etti! Merkez Bankası Başkanı ülkeden kaçışını anlattı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayanlar dün sabah yepyeni bir dünyaya uyandı. Taliban militanları ellerinde silahlarla köşe başlarında bekliyor. Ülkeden kaçmak isteyenlerin yığıldığı Kabil Havalimanı'ndan ise eşi benzeri olmayan görüntüler geldi. Afganistan Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, ülkeden kaçış hikayesini Twitter'dan anlattı. Öte yandan Rusya basını, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla ülkeden kaçtığını, tüm nakitinin araçlara sığmadığı için geride bir miktar para bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. Şu an nerede olduğu bilinmeyen Gani, Taliban'ın Kabil'e neredeyse rakipsiz girmesiyle pazar günü Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı ve Facebook gönderisinde, amacının kan dökülmesini önlemek olduğunu söyledi.