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ABD'nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington'da büyük panik

ABD'nin önemli para kaynaklarından biri olan Suudi Arabistan'ın Çin ile yaptığı anlaşma Washington'da paniğe neden oldu. Wall Street Journal gazetesi ABD'nin Ortadoğu'daki önemli müttefiki Suudi Arabistan'ın Çin'den hassas füze teknolojisi ithal etti ve kendi balistik füzelerini üretmeye başladığını yazdı. Söz konusu haberde Çin ile yapılan anlaşmanın ABD yönetimini huzursuz ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:44
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ABD’nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington’da büyük panik

Wall Street Journal'ın haberine göre, Washington'ın Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden birisinin daha Çin'le anlaşma yoluna gitmesi ABD'de paniğe sebep oldu. Gazete, Çin'e yaptırımın yolda olduğunu ancak inşa edilen tesisin bölgedeki silahlanma yarışını daha da harlaması ve ABD etkisinin giderek kaybolmasının endişe yarattığını yazdı.

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ABD’nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington’da büyük panik

Suudi danışmanlara ve ABD istihbaratına yakın yetkililere göre, Suudi Arabistan, Çin ordusundan hassas füze teknolojisi ithal etti ve kendi balistik füzelerini üretmeye başladı. Bu da Ortadoğu'da silahlanma yarışına dair endişeleri artırıyor.

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ABD’nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington’da büyük panik

Suudilerin çabaları, Ortadoğu'daki ABD müttefiklerinin, Washington ve Pekin arasındaki artan düşmanlık döneminde Biden yönetimini kızdıran, Çin ile askeri işbirliğini artırmaya yönelik bir dizi hamlesinin sonuncusu.

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ABD’nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington’da büyük panik

Suudi danışmanlar ve ABD istihbaratına yakın bir yetkili, Suudi hükümetinin Çin ordusunun füze kolu olan Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü'nden yardım istediğini söyledi. Danışmanlar ve yetkili, bu konuşmaların Çin ordusundan fiilen donanım edinme aşamasına geçtiğini belirtti.

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ABD’nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington’da büyük panik

Balistik füzeler, hem konvansiyonel hem de nükleer silahları yerleştirmek için kullanılabiliyor. ABD, Riyad'a balistik füze satmayı uzun süredir reddediyor. Krallık, 1980'lerde Çin'den Dong Feng-3 füzeleri aldı ve bunları 2014'te halka gösterdi.