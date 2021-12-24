ABD'nin para kaynağı müttefiki Çin ile anlaştı! Washington'da büyük panik

ABD'nin önemli para kaynaklarından biri olan Suudi Arabistan'ın Çin ile yaptığı anlaşma Washington'da paniğe neden oldu. Wall Street Journal gazetesi ABD'nin Ortadoğu'daki önemli müttefiki Suudi Arabistan'ın Çin'den hassas füze teknolojisi ithal etti ve kendi balistik füzelerini üretmeye başladığını yazdı. Söz konusu haberde Çin ile yapılan anlaşmanın ABD yönetimini huzursuz ettiği belirtildi.