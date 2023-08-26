ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

Rusya Ukrayna arasında devam eden savaş dünya genelini etkilerken bir süredir araları gergin olan Çin ve Tayvan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin son hamlesiyle Çin Tayvan'ı çevreledi. ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki F-16 hamlesi sonrası, 9 gemi 32 askeri uçak ile bölgeyi abluka altına aldı...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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