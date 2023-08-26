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ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

Rusya Ukrayna arasında devam eden savaş dünya genelini etkilerken bir süredir araları gergin olan Çin ve Tayvan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin son hamlesiyle Çin Tayvan'ı çevreledi. ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki F-16 hamlesi sonrası, 9 gemi 32 askeri uçak ile bölgeyi abluka altına aldı...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 14:47
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ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

ABD'nin kışkırtmaları sonucu Ukrayna-Rusya savaşı iyice kızışırken Çin Tayvan arasındaki gerginlik de pik seviyesine ulaştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 32 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

Bakanlığın açıklamasında 32 hava aracından 20'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

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ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

Açıklamada, 2 "SU-30", 8 "J-10" ve 4 "JH-7" tipi savaş uçakları ile "TB-001" ve "CH-4" tipi silahlı dronların, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 EW" ve "KJ-500" erken uyarı uçakları, "BZK-005" tipi silahsız dron ve "Y-9" tipi askeri nakliye uçağının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

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ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

ORTA ÇİZGİYİ GEÇTİLER

Bakanlık dün de gün içinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiğini, bunlardan 13'ünün "orta çizgiyi" geçtiğini duyurmuştu.

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ABD’nin nifak kolu o ülkelere de uzandı! Bir bölgede daha savaş çanları çaldı: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

ABD ONAYINDAN SONRA HAREKETLİLİK BAŞLADI