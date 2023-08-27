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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

Global Firepower şirketinin 2023 yılında açıkladığı en güçlü ordular sıralaması, ülkelerin askeri güçleri, insani kaynakları, sahadaki uzun süreli varlık ve hareket kabiliyeti gibi kriterleri değerlendirerek oluşturuldu. Türkiye, bu liste içinde önemli bir başarıya imza atarak, askeri güç kategorisinde 2 ülkenin önüne geçti. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 12:28
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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2023 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıralayan listenin sonuçlarını açıkladı. Bu sıralama, ülkelerin askeri güç, insani kaynaklar, sahada kalma süresi ve hareket kabiliyeti gibi kritik faktörleri değerlendirerek oluşturuluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alanda gösterdiği etkin ve güçlü duruşun bir yansıması olarak öne çıkıyor. Liste, ülkelerin askeri kapasitelerini değerlendirmek ve uluslararası stratejik pozisyonlarını anlamak için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

100- KAMERUN

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

99-MOĞOLİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

98-ZİMBABVE

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

97-ÇAD