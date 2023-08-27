27 Ağustos 2023, Pazar
Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi geldi! Türkiye 2 sıra liderlik basamaklarını çıktı! İşte TSK Türk ordusunun gücü...
Global Firepower şirketinin 2023 yılında açıkladığı en güçlü ordular sıralaması, ülkelerin askeri güçleri, insani kaynakları, sahadaki uzun süreli varlık ve hareket kabiliyeti gibi kriterleri değerlendirerek oluşturuldu. Türkiye, bu liste içinde önemli bir başarıya imza atarak, askeri güç kategorisinde 2 ülkenin önüne geçti. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...
Giriş Tarihi: 27.08.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 12:28
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