13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolü!

Bolivya'daki siyasi kriz ve Devlet Başkanı Evo Morales'in ordu tarafından istifaya zorlanması, ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolünü akıllara getirdi.

DÜNYAYA ABD TEHDİDİ! VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:44
  • 1
  • 35
ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolü!

Latin Amerika ülkesi Bolivya'daki siyasi kriz ve Devlet Başkanı Evo Morales'in ordu tarafından istifaya zorlanması, ABD'nin doğrudan veya dolaylı birçok ülkede yönetimlerin devrilmesiyle sonuçlanan darbeci tarihini akıllara getirdi.

  • 2
  • 35
ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolü!

Arka bahçesi gibi gördüğü Latin Amerika ülkelerindeki yönetimlere, 1898'den bu yana müdahale eden ABD'nin eli, binlerce kilometre uzağındaki Orta Doğu ülkelerine de uzanıyor. ABD'nin desteklediği veya doğrudan dahil olduğu darbeler, bu ülkelerde istikrarsızlık ve geri kalmışlığın yanı sıra diktatörler ve terör örgütleri nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

  • 3
  • 35
ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolü!

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Devlet Başkanı Morales'in görevini bırakmasına ilişkin Morales'in istifasının Batı Yarım Küre'nin demokrasisi için önemli bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

  • 4
  • 35
ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolü!

"Yaklaşık 14 yıl süren Bolivya anayasası ve halkının iradesinin üstüne geçmeye çalışma çabalarının ardından Morales'in görevinden ayrılması demokrasiyi korumuştur ve Bolivya halkının seslerini duyurması için yeni bir yol açmıştır. ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor."

  • 5
  • 35
ABD'nin Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya darbelerdeki rolü!

Bolivya'daki bu gelişmenin Venezuela ve Nikaragua'daki "gayrimeşru rejimlere" de bir mesaj olduğunu dile getiren Trump, "Şu anda tamamen demokratik, müreffeh ve özgür bir Batı Yarım Küre'ye bir adım daha yakınız." ifadelerini kullandı.