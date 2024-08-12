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ABD'nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı

Türk vatandaşı Gökhan Gün, ABD'de büyük ses getirdi. 2021 yılında ABD vatandaşlığını alan Gün, 2023'te Savunma Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak işe başladı. O günden bu yana tam 3 bin 400 sayfalık gizli belge bastırdı. Ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Gün, ABD'de hakim karşısına çıkacak. Ajanlık suçlamasıyla tutuklu bulunan Türk mühendisin 15 ülkeye seyahat ettiği belirlendi. İşte film gibi olayın hayretler içinde bırakan perde arkası...

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:40
ABD’nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı
Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün'ün adının geçtiği gizli belge skandalı ile sarsıldı. 2023 yılında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da sözleşmeli olarak çalışan ve hem Türk hem de ABD vatandaşlığı bulunan elektrik mühendisi Gökhan Gün, gizli kodlu yüzlerce sayfalık belgenin çıktısını aldı. İddiaya göre bu belgeler arasında operasyonlar da dahil çok gizli belgeler vardı. Alışveriş poşetine sardığı belgeleri siyah sırt çantasıyla evine götüren Gün, takibe alındı.
ABD’nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı

MEKSİKA UÇAĞINDA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, Gökhan Gün'ü balık tutmak amacıyla gideceğini söylediği Meksika uçağında yakaladı. Gün'ün bavullarında yapılan aramada üzerinde çok gizli ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesi çıktı.

ABD’nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı

TOMARLAR HALİNDE GİZLİ BELGE ÇIKTI

ABD basınında yer alan bilgilere göre Gökhan Gün, ABD ulusal savunma sırlarını yasa dışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlandı. New York Times ve Washintgton Post ise Gün'ün evinde tomarlar halinde belgeye ulaşıldığına dair haber yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, 2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre, Gün bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sarılmış tomarlar halinde ofisinden dışarıya çıkardı.

ABD’nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı

EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI!

ABD'nin konuştuğu Türk Gökhan Gün'ün Virginia'da 3 evi ve Maimi ile Teksas'ta mülkleri olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı

3 BİN 400 SAYFA… 256 BELGE…

Soruşturmayı yürüten müfettişler çarpıcı detaylara da ulaştı. Öyle ki Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'nde işe başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığı ortaya çıktı.