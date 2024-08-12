12 Ağustos 2024, Pazartesi
ABD'nin konuştuğu Türk mühendis! Binlerce sayfalık gizli belge bastırdı
Türk vatandaşı Gökhan Gün, ABD'de büyük ses getirdi. 2021 yılında ABD vatandaşlığını alan Gün, 2023'te Savunma Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak işe başladı. O günden bu yana tam 3 bin 400 sayfalık gizli belge bastırdı. Ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Gün, ABD'de hakim karşısına çıkacak. Ajanlık suçlamasıyla tutuklu bulunan Türk mühendisin 15 ülkeye seyahat ettiği belirlendi. İşte film gibi olayın hayretler içinde bırakan perde arkası...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:40