2019 yılında dünyada neler oldu?



İstifalar ve siyasi krizler her sene gibi yine olsa da 2019'a şüphesiz Şili'den, Fransa'ya, Irak'tan Hong Kong'a uzanan protesto dalgaları damga vurdu. İşte 2020'ye sayılı saatler kala, 2019'da dünya gündemini sarsan olaylar...

