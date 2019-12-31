2019 yılında dünyada neler oldu? Ülkeleri karıştıran uzun soluklu eylemler, siyasi krizler, terör saldırıları 2019'da dünya gündemine damga vurdu. Yeni Zelanda'nın terör saldırısı ile sarsıldığı yılda ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğunu tehlikeye atan azil süreci işlendi. İşte 2019 yılına damga vuran olaylar... Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:06 İstifalar ve siyasi krizler her sene gibi yine olsa da 2019'a şüphesiz Şili'den, Fransa'ya, Irak'tan Hong Kong'a uzanan protesto dalgaları damga vurdu. İşte 2020'ye sayılı saatler kala, 2019'da dünya gündemini sarsan olaylar... 15 Ocak: Kenya'da terör saldırıları Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye art arda saldırılar düzenlendi. Saldırıları Eş Şebab üstlenirken 21 kişi de hayatını kaybetti. 19 Ocak: Meksika'da patlama Meksika'nın Hidalgo eyaletinde hafta sonu boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada 114 kişi hayatını kaybetti. 23 Ocak: Venezuela'da olaylar ve Guaido Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado ülkesindeki muhaliflerin bu hafta protesto yürüyüşleri ile sokağa çıkacaklarını açıklaması sonrası mitingde yemin ederek kendini ülkenin 'geçici devlet başkanı' ilan etti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise bu durumu reddetti ve ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı. Olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybederken 31 Ocak tarihinde Avrupa Parlamentosu, Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararı aldı.