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ABD'li subaydan Gazze'ye destek! 'Bu suça ortak olamam' diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katlediyor. ABD ve Batılı siyasiler, katil Netanyahu ve ordusuna destek verirken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca sivil Filistin'in yanında olarak özgürlük çağrısı yaptı. Dün ise ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne giderek İsrail soykırımına lanet yağdırırken, benzin dökerek kendini yaktı.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:14
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ABD’li subaydan Gazze’ye destek! ’Bu suça ortak olamam’ diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

143 gündür Gazze'yi abluka altına alarak Filistinli masumları katleden İsrail, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef aldı. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 binden fazla masum sivili hayattan kopardı.

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ABD’li subaydan Gazze’ye destek! ’Bu suça ortak olamam’ diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırılarına sözde insan hakları savunucusu ABD ve Batılı siyasiler ses çıkarmadı. Ancak dünyanın dört bir yanından vatandaşlar, düzenledikleri protesto ve yürüyüşlerle İsrail'e saldırıların durması için çağrı yaptı. Milyonlar, meydanlara Filistin'e destek yürüyüşü yaparak yanınızdayız mesajı yolladı.

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ABD’li subaydan Gazze’ye destek! ’Bu suça ortak olamam’ diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SOYKIRIMI LANETLEDİ!

Dün ise ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne giderek İsrail soykırımına lanet yağdırdı.

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ABD’li subaydan Gazze’ye destek! ’Bu suça ortak olamam’ diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

"Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" diyen Bushnell, daha sonra başından aşağı benzin dökerek kendini yaktı.

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ABD’li subaydan Gazze’ye destek! ’Bu suça ortak olamam’ diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI YAPTI

Aaron Bushnell nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı. Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" ifadesi yer aldı.