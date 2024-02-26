ABD'li subaydan Gazze'ye destek! 'Bu suça ortak olamam' diyerek büyükelçilik önünde kendini yaktı

Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katlediyor. ABD ve Batılı siyasiler, katil Netanyahu ve ordusuna destek verirken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca sivil Filistin'in yanında olarak özgürlük çağrısı yaptı. Dün ise ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne giderek İsrail soykırımına lanet yağdırırken, benzin dökerek kendini yaktı.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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