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İsrail'in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

7 Ekim'den bu yana Gazze'de her türlü insanlık suçunu işleyen ve bombalarla kadın, çocuk demeden masumları katleden İsrail, soykırım girişiminde ikinci aşamaya geçti. Bölgeye yapılacak insanı yardımları engelleyen siyonistler, bu kez bombalarla değil açlık ve salgın hastalıklarla masumların ölmelerini izliyor. İsrail yardımları engelledikçe, Gazze'de toplu ölüm riski her geçen saniye artıyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:20
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İsrail’in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

Gazze'de masum sivillere yönelik soykırım tüm hızıyla süsüyor. İsrail ordusunun bombardımanlarına açlık ve salgın hastalık silahları da eklendi.

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İsrail’in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

Gazze'nin güneyindeki Refah'a sıkıştırılan 1,5 milyon Filistinli dışında kuzey Gazze'de 700 bin Filistinli açlıkla boğuşuyor.

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İsrail’in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

Son olarak iki aylık bir bebek yetersiz beslenmeden dolayı ölürken İsrail gıda ve ilaç konvoylarından oluşan yardımları engellemeye devam ediyor.

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İsrail’in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

Kuzey Gazze'den bir Filistinli, açlıktan ölümlerin katlanarak artacağını söyledi. İsmini vermek istemeyen Gazze sakini, şunları aktardı:

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İsrail’in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

"İşler zor. Herhangi bir şeyi, hatta şeker, tuz ve pirinç gibi basit şeyleri bile elde etmek çok zor.