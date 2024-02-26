İsrail'in Gazze soykırımında ikinci aşama! Bombalardan sonra şimdi de açlık ve salgın hastalık...

7 Ekim'den bu yana Gazze'de her türlü insanlık suçunu işleyen ve bombalarla kadın, çocuk demeden masumları katleden İsrail, soykırım girişiminde ikinci aşamaya geçti. Bölgeye yapılacak insanı yardımları engelleyen siyonistler, bu kez bombalarla değil açlık ve salgın hastalıklarla masumların ölmelerini izliyor. İsrail yardımları engelledikçe, Gazze'de toplu ölüm riski her geçen saniye artıyor.