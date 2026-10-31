Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." dedi.

KISMİ ATEŞKESİN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin gerçekleşmesini istediklerini belirten Rubio, bunun ne zaman hayata geçirilebileceğine ilişkin ise tahmini bir süre veremeyeceğini ifade etti.

RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rubio, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

ABD ile Rusya arasında iletişim kanallarının bulunmasının önemine değinen Rubio, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ile yürütülen görüşmelere ilişkin soruyu da yanıtlayan Rubio, Ukrayna tarafıyla sık sık görüştüklerini belirterek, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rubio, Rusya'nın nükleer silah kapasitesine de dikkati çekerek, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.