ABD'de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

ABD'nin Los Angeles şehrinden geçen Union Pacific treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı esnada hırsızlar tarafından soyuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında Amazon kargo kutularının da olduğu bir kutunun raylarda içi boş şekilde kenarlara atıldığı görüldü. Union Pacific yetkilileri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Union Pacific, California'daki artan kargo hırsızlıklarından çok endişe duyuyor ve bu suç faaliyetini engellemek için birkaç adım attık." cümlelerine yer verdiler.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 23:56 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 00:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL