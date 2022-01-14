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ABD'de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

ABD'nin Los Angeles şehrinden geçen Union Pacific treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı esnada hırsızlar tarafından soyuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında Amazon kargo kutularının da olduğu bir kutunun raylarda içi boş şekilde kenarlara atıldığı görüldü. Union Pacific yetkilileri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Union Pacific, California'daki artan kargo hırsızlıklarından çok endişe duyuyor ve bu suç faaliyetini engellemek için birkaç adım attık." cümlelerine yer verdiler.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 23:56 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 00:29
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ABD’de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

Los Angeles'ta kargo taşıyan Union Pacific treni her seferinde hırsızların hedefi oldu.

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ABD’de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

Hırsızlar kargo treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı esnada vagonlara atlayarak bulabildikleri her şeyi çalıyor ve rayları boş kutularla dolduruyorlar.

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ABD’de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN KARGOLARINI DA YAĞMALIYORLAR

Ülkenin her bölgesine giden kargo paketleri arasında dünyaca ünlü Amazon, REI gibi mağazaların kargo paketleri de yer alıyor.

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ABD’de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

Konuyla ilgili olarak yerel basına yansıyan haberlerde Union Pacific'in treninin kilitlerinin kesilmesinin çok kolay olduğu ve bu durumun hırsızların işini kolaylaştırdığı ifade edildi.

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ABD’de tren soygunları başladı! Union Pacific ve Amazon...

POLİSE SOYGUN İHBARI GİTMEMİŞ

Gazetecilerin olay yerinde bulunduğu sırada bile hırsızların trene baskın yaptığı ve güpegündüz konteynerleri soyduğu görüldü.