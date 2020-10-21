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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA ABD'de liderlik yarışı! Yeni kural Trump'ı kızdıracak Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışacağı ABD seçimlerine günler kala çekişme ve gerilim artmaya devam ediyor. Taraflar birbirini hem liderlik vasıfları hem de ekonomik ilişkileriyle suçlarken ABD'de bir gelenek olan liderler münazarasında yeni bir düzenlemeye gidildi. Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 10:50
ABD Donald Trump ve Joe Biden'ın önümüzdeki perşembe günü birlikte katılacağı ikinci münazara programı için alınan son dakika kararını tartışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Başkanlık seçimlerine koronavirüs önlemlerinin gölgesinde gitse de Trump'ın mitingler yapması Biden'ın buna karşılık verebilmek için organizasyonlara katılması heyecanı diri tutuyor. Fakat perşembe günü gerçekleşcek olan ikinci Trump – Biden münazarası öncesinde jürinin aldığı karar siyaset dünyasında ve iki liderin taraftarları arasında tartışılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR TRUMP BIDEN TARTIŞMASINDA KURALLAR DEĞİŞİYOR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerine az bir sürenin kaldığı şu günlerde gözler artık perşembe günü yapılacak olan ve iki liderin karşılıklı olarak katılacağı münazara programına çevrildi.
İŞTE KURAL DEĞİŞİMİNİN NEDENİ!
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilk tartışma programında Donald Trump'ın Joe Biden'ın sözlerini sık sık kesmesi sosyal medyada günlerce tartışıldı. Bunun üzerine münazara komisyonu yeni önlemler alıp iki liderin ikinci tartışmasının gerçekleşeceği perşembe münazarası için bazı kuralları değiştirdi.
MİKROFONLARI SESSİZE ALINACAK
Alınan son dakika kararı gereği Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, Perşembe günü katıldıkları tartışmanın bazı bölümlerinde rakipleri konuşurken mikrofonlarının sesi kesilecek.
AÇILIŞ KONUŞMALARINDA İKİ LİDERİN DE SESİ KISILACAK
Başkanlık Münazaraları Komisyonu yaptığı duyuruda, belirtilen altı tartışma konusunun her birinin başında iki dakikalık açılış konuşması yapılırken Trump ve Biden'ın mikrofonlarını sessize alacak.