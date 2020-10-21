ABD'de liderlik yarışı! Yeni kural Trump'ı kızdıracak

Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışacağı ABD seçimlerine günler kala çekişme ve gerilim artmaya devam ediyor. Taraflar birbirini hem liderlik vasıfları hem de ekonomik ilişkileriyle suçlarken ABD'de bir gelenek olan liderler münazarasında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL